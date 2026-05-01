4月29日に公開された、小型機事故が起きたオーストラリア南部の空港から立ち上る煙（ソーシャルメディアから、JoshuaLeeSwannell提供・ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリア南部アデレードの空港で4月29日に訓練飛行中の小型機の事故があり、地元警察によると、乗っていた24歳と29歳の男性2人が死亡した。シドニー・モーニング・ヘラルド紙は、当局情報として日本人訓練生1人が含まれると伝えた。在メルボルン