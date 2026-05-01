ECL準決勝シャフタール・ドネツク戦でイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは、現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の第1戦でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦。「圧巻のパフォーマンス」と称された日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍でクリスタルパレスが3-1で勝利している。ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ポーランドでシャフタールのホームゲームとして開催され