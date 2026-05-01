ECL準決勝シャフタール・ドネツク戦で

イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは、現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の第1戦でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦。

「圧巻のパフォーマンス」と称された日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍でクリスタルパレスが3-1で勝利している。

ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ポーランドでシャフタールのホームゲームとして開催された。1-1の同点で迎えた後半13分、鎌田はペナルティーエリア内で難しいバウンドに合わせて左足シュートを放つと地を這うボールがゴールに吸い込まれた。さらに追加点をアシストし、初戦の決勝点と突破への大きな足掛かりになる2点リードのゴールを導いた。

クリスタルパレスの専門ニュースサイト「リード・クリスタルパレス・コム」では、鎌田について「圧巻のパフォーマンス」としたうえで「ピッチの自陣、敵陣とも信じられないほどの活躍を見せ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた」と称賛した。

そのうえで「24本のパスのうち19本を成功させ、ドリブル成功率は100％、5回の地上での1対1の競り合いのうち4回を制し、最終ライン付近へのパスを4本供給した。これらのデータが、彼の素晴らしいパフォーマンスを物語っている。昨シーズンのFAカップ優勝において重要な役割を果たした。カンファレンスリーグにおいても、彼は同様に重要な存在であることを証明している」とした。

ホームで戦う準決勝の第2戦を突破すれば、2年連続のタイトル獲得に王手。チームの中心に君臨する鎌田は、最高の形でシーズンを締めくくれるか。（FOOTBALL ZONE編集部）