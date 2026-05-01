モデルの山田優（41）が1日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「5月1日公開の『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアへ」と書き出した山田。美しいドレス姿を披露した。ファンからは「優ちゃん、美しすぎて“悪魔”どころか女神降臨」「これはもう、見惚れるしかない…」「素敵過ぎて目が回りました」「優ちゃん綺麗」「日本版の主役ですか？」などのコメントが寄せられた。