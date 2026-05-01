アストマックスがカイ気配のまま上昇している。同社は４月３０日の取引終了後、これまで未定としていた２６年３月期の連結業績について、速報値を発表。売上高は前の期比２２．２％増の２５２億５８００万円、最終損益は１９億５６００万円の黒字（前の期は１億４６００万円の赤字）となった。未定としていた期末一括配当は前の期比１円増配の８円とする。黒字転換とともに過去最高益を更新する形となり、好感されたようだ。イラ