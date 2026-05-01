5児の母でタレントの辻希美（38）が27日、自身のブログを更新。高1長男への手作り弁当を披露した。【写真】「今日は肉巻きおにぎりをドーン!!と入れてみました!!!!!!」辻希美が披露した、高1長男への“ダイナミック”な手作り弁当この春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが朝の日課となっている辻。この日の投稿では「月曜日の朝…雨って起きるの辛いのは私だけ??目覚ましを止めてしまいたかったけど気合いで起き