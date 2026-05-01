5児の母・辻希美、高1長男への“ダイナミック”な手作り弁当を披露「今日は肉巻きおにぎりをドーン!!と」 曲げわっぱにメインとおかずを彩り良く盛り付け
5児の母でタレントの辻希美（38）が27日、自身のブログを更新。高1長男への手作り弁当を披露した。
【写真】「今日は肉巻きおにぎりをドーン!!と入れてみました!!!!!!」辻希美が披露した、高1長男への“ダイナミック”な手作り弁当
この春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが朝の日課となっている辻。
この日の投稿では「月曜日の朝…雨って起きるの辛いのは私だけ??目覚ましを止めてしまいたかったけど気合いで起きてお弁当作り」と素直な心境を明かしつつ、「今日は肉巻きおにぎりをドーン!!と入れてみました!!!!!!」と弁当の写真を披露した。
曲げわっぱの弁当箱には、メインの肉巻きおにぎりのほか、タコさんウインナーや卵焼き、野菜やパスタの付け合せなどが彩りよく盛られており、デザートにはいちごが別添えされている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】「今日は肉巻きおにぎりをドーン!!と入れてみました!!!!!!」辻希美が披露した、高1長男への“ダイナミック”な手作り弁当
この春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが朝の日課となっている辻。
この日の投稿では「月曜日の朝…雨って起きるの辛いのは私だけ??目覚ましを止めてしまいたかったけど気合いで起きてお弁当作り」と素直な心境を明かしつつ、「今日は肉巻きおにぎりをドーン!!と入れてみました!!!!!!」と弁当の写真を披露した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。