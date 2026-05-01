ANA Xは、ANA Payのリニューアル3周年を記念したキャンペーン「ANA Payのタッチ決済おトク祭り（Apple Pay）」を5月1日から31日まで実施する。ANA Payは5月23日にリニューアルから3周年を迎えるモバイル決済サービス。対象者はANA Payのタッチ決済（iD決済・Visaのタッチ決済）をApple Payで利用、またはANA Mallの対象店舗にてANA PayのApple Payで決済した人。新規登録または4月にANA Payのタッチ決済を利用していない人を対象に