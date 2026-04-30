崎陽軒は、「横濱チャーハン」の内容を、6月1日から変更する。鶏肉を中心とする原材料や包材・諸経費の高騰が続いており、安定した製品提供を継続する観点から変更を決定した。変更点はチャーハンのトッピングから海老がなくなるほか、おかずの「鶏のチリソース」が「小海老のチリソース」に変わる。価格は890円（税込）のまま据え置く。販売店舗は神奈川・東京を中心とした直営約160店舗と駅構内などの委託店舗、デリバリーとなる