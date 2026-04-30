先の選挙戦では、共に観光地などでの二重価格の導入を公約に掲げていた石川県の山野知事と金沢市の村山市長。30日、2人は改めて各施設の二重価格について前向きな姿勢を見せました。金沢市・村山 卓 市長：「人件費や物価、さまざまなものが時間にコストが掛かってきているという中で、どうしてもさまざまな入館料等々が使用料が上がらざるを得ないと思っています」30日、記者団の質問に対して答えた金沢市の村山卓市長。 そ