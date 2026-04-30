山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。「My outfit × Denim code（私の服装×デニムコーデ）」「オフの日はいつも好きな服を着る事が楽しみ」と記すと、大阪・心斎橋で撮影した写真を投稿した。【写真】束の間の帰国？ 山下美夢有姉妹、大阪での2ショット（全3枚）この日のファッションは、フリルブラウスにデニムのジャケット、デニムパンツというスタイル。大阪の繁華街にオープンしたばかりの大型複合施設「ク