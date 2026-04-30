山下美夢有と妹の蘭が大阪・心斎橋の新名所で夜のデート 「素敵な姉妹」「2人とも可愛い」とファンも大喜び！
山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。「My outfit × Denim code（私の服装×デニムコーデ）」「オフの日はいつも好きな服を着る事が楽しみ」と記すと、大阪・心斎橋で撮影した写真を投稿した。
【写真】束の間の帰国？ 山下美夢有姉妹、大阪での2ショット（全3枚）
この日のファッションは、フリルブラウスにデニムのジャケット、デニムパンツというスタイル。大阪の繁華街にオープンしたばかりの大型複合施設「クオーツ心斎橋」を背景に、ポーズをとっていた。そして3枚目には米国女子ツアーで大活躍中の山下美夢有も登場。こちらはフロントジップのホワイトシャツにゆったりとしたデニムというカジュアルなスタイルだ。笑顔を浮かべる姉妹の2ショットにファンも大喜び。「2人とも可愛い」「いつも仲良しでえーねー」「カッコイイコーディネートでお似合いだお」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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