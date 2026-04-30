お笑いコンビ、オアシズ大久保佳代子（54）が、4月29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。いとうあさこ（55）との旅で、沖縄出身者の優しさを再認識したことを明かした。番組のテーマは「北海道VS沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論SP」。大久保は「沖縄で人がいいみたいなイメージがすごいあるのが、去年サザンのライブに行ったとき、あさこさんと。あさこさんの後輩のパッション屋良が本