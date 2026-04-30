６月１３日に２回目が行われる国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会が３０日、都内で行われた。昨年に初めて開催され、“アジア版グラミー賞”の呼び声も上がっている音楽賞。この日は主要６部門のノミネート作品などが紹介された。注目は米津玄師。主要部門では３つにノミネートされ、いくつの賞を手に入れるのか期待が高まる。さらに、昨年デビュ