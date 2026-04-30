ノミネート作品発表会に出席した中島健人、畑芽育

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　６月１３日に２回目が行われる国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会が３０日、都内で行われた。

　昨年に初めて開催され、“アジア版グラミー賞”の呼び声も上がっている音楽賞。この日は主要６部門のノミネート作品などが紹介された。

　注目は米津玄師。主要部門では３つにノミネートされ、いくつの賞を手に入れるのか期待が高まる。さらに、昨年デビューしたＨＡＮＡも３部門で選出。新人賞に位置づけられる「最優秀ニュー・アーティスト賞」のほか、全てのアーティストが対象となる「最優秀アーティスト賞」などにも名を連ねた。

　この日から授賞式に向けての投票がスタート。音楽関係者約５０００人によってそれぞれの賞が決定される。

　◆最優秀楽曲賞　「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」（ＨＡＮＡ）、「ＩＲＩＳ　ＯＵＴ」（米津玄師）、「怪獣」（サカナクション）、「革命道中―Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」（アイナ・ジ・エンド）、「好きすぎて滅！」（Ｍ！ＬＫ）

　◆最優秀アーティスト賞　Ｆｕｊｉｉ　Ｋａｚｅ（藤井風）、ＨＡＮＡ、Ｍｒｓ. ＧＲＥＥＮ　 ＡＰＰＬＥ、サカナクション、米津玄師

　◆最優秀アルバム賞　「１０」（Ｍｒｓ. ＧＲＥＥＮ 　ＡＰＰＬＥ）、「Ｄｅａｒ Ｊｕｂｉｌｅｅ　‐ＲＡＤＷＩＭＰＳ　ＴＲＩＢＵＴＥ‐」（Ｖａｒｉｏｕｓ Ａｒｔｉｓｔｓ）、「ＧＥＮ」（星野源）、「Ｐｒｅｍａ」（Ｆｕｊｉｉ　 Ｋａｚｅ）、「ＴＨＡＮＫ　ＹＯＵ　ＳＯ　ＭＵＣＨ」（サザンオールスターズ）

　◆最優秀ニュー・アーティスト賞　ＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥ、ＨＡＮＡ、ｌｕｖ、ＳＴＡＲＧＬＯＷ、ブランデー戦記

　◆Ｂｅｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｉｔ　Ｊａｐａｎ　「ＨＹＰＮＯＴＩＺＥ」（ＸＧ）、「ＩＲＩＳ　ＯＵＴ」（米津玄師）、「ＪＡＮＥ　ＤＯＥ」（米津玄師＆宇多田ヒカル）、「ＲｅａｗａｋｅＲ（ｆｅａｔ．　Ｆｅｌｉｘ　ｏｆ　Ｓｔｒａｙ　Kｉｄｓ）」（ＬｉＳＡ）、「うっせぇわ」（Ａｄｏ）

　◆最優秀アジア楽曲賞　「Ｔａｂｏｌａ　Ｂａｌｅ」（Ｓｉｌｅｔ　Ｏｐｅｎ　Ｕｐ、インドネシア）、「Ｍｕｌｔｏ」（Ｃｕｐ　ｏｆ　Ｊｏｅ、フィリピン）、「Ｄａｓｈ」（ＰＬＡＶＥ、韓国）、「Ｄｒｏｗｎｉｎｇ」（ＷＯＯＤＺ、韓国）、「Ｇｏｌｄｅｎ」（ＨＵＮＴＲ／Ｘ、韓国）