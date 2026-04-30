６月に第２回開催のＭＡＪ、米津玄師とＨＡＮＡが主要６部門のうち最多３部門で候補に
６月１３日に２回目が行われる国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会が３０日、都内で行われた。
昨年に初めて開催され、“アジア版グラミー賞”の呼び声も上がっている音楽賞。この日は主要６部門のノミネート作品などが紹介された。
注目は米津玄師。主要部門では３つにノミネートされ、いくつの賞を手に入れるのか期待が高まる。さらに、昨年デビューしたＨＡＮＡも３部門で選出。新人賞に位置づけられる「最優秀ニュー・アーティスト賞」のほか、全てのアーティストが対象となる「最優秀アーティスト賞」などにも名を連ねた。
この日から授賞式に向けての投票がスタート。音楽関係者約５０００人によってそれぞれの賞が決定される。
◆最優秀楽曲賞 「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」（ＨＡＮＡ）、「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」（米津玄師）、「怪獣」（サカナクション）、「革命道中―Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」（アイナ・ジ・エンド）、「好きすぎて滅！」（Ｍ！ＬＫ）
◆最優秀アーティスト賞 Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ（藤井風）、ＨＡＮＡ、Ｍｒｓ. ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、サカナクション、米津玄師
◆最優秀アルバム賞 「１０」（Ｍｒｓ. ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ）、「Ｄｅａｒ Ｊｕｂｉｌｅｅ ‐ＲＡＤＷＩＭＰＳ ＴＲＩＢＵＴＥ‐」（Ｖａｒｉｏｕｓ Ａｒｔｉｓｔｓ）、「ＧＥＮ」（星野源）、「Ｐｒｅｍａ」（Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ）、「ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ ＳＯ ＭＵＣＨ」（サザンオールスターズ）
◆最優秀ニュー・アーティスト賞 ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＨＡＮＡ、ｌｕｖ、ＳＴＡＲＧＬＯＷ、ブランデー戦記
◆Ｂｅｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｉｔ Ｊａｐａｎ 「ＨＹＰＮＯＴＩＺＥ」（ＸＧ）、「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」（米津玄師）、「ＪＡＮＥ ＤＯＥ」（米津玄師＆宇多田ヒカル）、「ＲｅａｗａｋｅＲ（ｆｅａｔ． Ｆｅｌｉｘ ｏｆ Ｓｔｒａｙ Kｉｄｓ）」（ＬｉＳＡ）、「うっせぇわ」（Ａｄｏ）
◆最優秀アジア楽曲賞 「Ｔａｂｏｌａ Ｂａｌｅ」（Ｓｉｌｅｔ Ｏｐｅｎ Ｕｐ、インドネシア）、「Ｍｕｌｔｏ」（Ｃｕｐ ｏｆ Ｊｏｅ、フィリピン）、「Ｄａｓｈ」（ＰＬＡＶＥ、韓国）、「Ｄｒｏｗｎｉｎｇ」（ＷＯＯＤＺ、韓国）、「Ｇｏｌｄｅｎ」（ＨＵＮＴＲ／Ｘ、韓国）