4人組バンド「スピッツ」が30日、公式サイトを更新。現在開催中の全国ツアーで販売しているグッズ「何が出るかな？キーホルダー」について、商品サイズに個体差が発生していることが発覚したとして謝罪した。希望者には交換対応をするという。

同サイトで「現在開催中のSpitzbergen tour 2026 “GO!GO! スカンジナビア vol.9”にて販売しております「何が出るかな？キーホルダー」に関しまして、商品サイズに個体差が発生していることが発覚いたしました」と報告。4月18、19、25、26日の東京ガーデンシアター公演、4月30、5月1日の仙台サンプラザホール応援、5月5、6日の愛知県芸術劇場大ホール公演で販売済、もしくは販売を予定ししているキーホルダーについて、初回生産分と増産分とで若干のサイズの差異が発生しているという。

原因は初回生産分と増産分とで製造管理を依頼したメーカーが製造工場を分けたことによるサイズ情報の伝達ミスがあったためとし、サイズ以外の違いはなく、キーホルダーとしての不良はないものの、2つ以上のキーホルダーを繋げる場合、初回生産分と増産分が混ざった状態ではサイズの差異によって繋げることが困難となるという。

希望者には交換対応を実施するとし、「本商品をご購入の皆様に心よりお詫び申し上げます。今後はこのようなことがないように、再発防止に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。