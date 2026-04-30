仲の良い女友達から恋愛相談を持ちかけられたら、きちんと聞いてあげるのが男友達のツトメ。ですが、上手に聞いてあげられないと、感謝されるどころか好感度が下がってしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女友達の恋愛相談を聞くときの注意ポイント」をご紹介します。【１】チラチラ時計を見て時間を気にしない「忙しいのかなと思うと会話に集中できない」（20代女性）な