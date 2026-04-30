女友達の恋愛相談を聞くときの注意ポイント９パターン
仲の良い女友達から恋愛相談を持ちかけられたら、きちんと聞いてあげるのが男友達のツトメ。ですが、上手に聞いてあげられないと、感謝されるどころか好感度が下がってしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女友達の恋愛相談を聞くときの注意ポイント」をご紹介します。
【１】チラチラ時計を見て時間を気にしない
「忙しいのかなと思うと会話に集中できない」（20代女性）など、無意識でも時間を気にする素振りを見せると、相談を持ちかけた女性も気を使ってしまうようです。本当に忙しいときは「今日は○時から○時なら大丈夫。明日なら時間に余裕があるよ」などと先に断ったほうがいいかもしれません。
【２】ケータイやテレビを見ながら話を聞かない
「『ながら会話』って、絶対に半分くらいしか聞いてないと思う」（20代女性）など、ケータイやテレビを気にしながら話していると、「聞く気なし！」と判断されてしまうようです。ケータイはしまい、きちんと女性の目を見て話すのが相談の基本スタイルと心得ましょう。
【３】男側の味方にならない
「男側の意見は聞きたいけど、あくまで私の味方でいてほしい」（20代女性）など、「男対女」の構造で話を進めると、「どっちの味方!?」と女性を苛立たせてしまうかもしれません。「こう感じる男は多いと思う」など、男性に肩入れしない言い方をしましょう。
【４】「女は」と十把一からげにして話さない
「私の悩みなのに一般論で判断しないでほしい」（20代女性）など、女友達の固有の悩みをざっくりした判断基準で片付けようとすると、「話して損した」と思われてしまうかもしれません。「よくあること」などの発言も、同じ理由で嫌われるので気をつけましょう。
【５】口説いたりして下心を見せない
「本気で心配してないのが見え見え。友達としてもどうかと思う」（20代女性）など、「チャンス！」とばかりに口説きに入ると、友達としての関係性にまでヒビが入ってしまうようです。好意のある相手でも、まずは親身に相談を聞き、関係を育むことに努めましょう。
【６】上から目線でアドバイスをしない
「偉そうに『だからお前は…』とか言われると、正直ムカつく」（20代女性）など、相談を持ちかけられたからといって偉そうな発言をすると、好感度を下げてしまうことにもなりかねません。アドバイスをするときも「オレは○○と思うけど…」と、控えめに発言しましょう。
【７】わかったふりでダメ出しをしない
「否定ばっかりされると凹みます」（20代女性）など、せっかくの相談にダメ出しばかりすると、女性を元気づけるどころか落ち込ませてしまうようです。ダメな部分ばかり指摘せず、「こういう部分はいいけど、ここは…」などバランスをとりましょう。
【８】すぐに自分の話に持っていかない
「『オレの場合は…』って話が長いと、何のために相談してるかわからない」（20代女性）など、話に夢中になるあまり自分の話ばかりすると、悩みを聞いてほしい女友達を「話し足りない」という消化不良な気持ちにさせてしまうようです。自分の話は極力短く、あくまで聞き役に徹しましょう。
【９】いい加減な相づちを打たない
「『へぇ』『ふーん』なら、聞いてくれないほうがマシ」（20代女性）など、気のない相づちを繰り返していると、女性の怒りに火をつけてしまうようです。ときにはアドバイスを挟みつつ、しっかり聞いていることが伝わる相づちを心がけましょう。
ほかにも「これが女友達の恋愛相談を聞くときの注意ポイントだ」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】チラチラ時計を見て時間を気にしない
「忙しいのかなと思うと会話に集中できない」（20代女性）など、無意識でも時間を気にする素振りを見せると、相談を持ちかけた女性も気を使ってしまうようです。本当に忙しいときは「今日は○時から○時なら大丈夫。明日なら時間に余裕があるよ」などと先に断ったほうがいいかもしれません。
「『ながら会話』って、絶対に半分くらいしか聞いてないと思う」（20代女性）など、ケータイやテレビを気にしながら話していると、「聞く気なし！」と判断されてしまうようです。ケータイはしまい、きちんと女性の目を見て話すのが相談の基本スタイルと心得ましょう。
【３】男側の味方にならない
「男側の意見は聞きたいけど、あくまで私の味方でいてほしい」（20代女性）など、「男対女」の構造で話を進めると、「どっちの味方!?」と女性を苛立たせてしまうかもしれません。「こう感じる男は多いと思う」など、男性に肩入れしない言い方をしましょう。
【４】「女は」と十把一からげにして話さない
「私の悩みなのに一般論で判断しないでほしい」（20代女性）など、女友達の固有の悩みをざっくりした判断基準で片付けようとすると、「話して損した」と思われてしまうかもしれません。「よくあること」などの発言も、同じ理由で嫌われるので気をつけましょう。
【５】口説いたりして下心を見せない
「本気で心配してないのが見え見え。友達としてもどうかと思う」（20代女性）など、「チャンス！」とばかりに口説きに入ると、友達としての関係性にまでヒビが入ってしまうようです。好意のある相手でも、まずは親身に相談を聞き、関係を育むことに努めましょう。
【６】上から目線でアドバイスをしない
「偉そうに『だからお前は…』とか言われると、正直ムカつく」（20代女性）など、相談を持ちかけられたからといって偉そうな発言をすると、好感度を下げてしまうことにもなりかねません。アドバイスをするときも「オレは○○と思うけど…」と、控えめに発言しましょう。
【７】わかったふりでダメ出しをしない
「否定ばっかりされると凹みます」（20代女性）など、せっかくの相談にダメ出しばかりすると、女性を元気づけるどころか落ち込ませてしまうようです。ダメな部分ばかり指摘せず、「こういう部分はいいけど、ここは…」などバランスをとりましょう。
【８】すぐに自分の話に持っていかない
「『オレの場合は…』って話が長いと、何のために相談してるかわからない」（20代女性）など、話に夢中になるあまり自分の話ばかりすると、悩みを聞いてほしい女友達を「話し足りない」という消化不良な気持ちにさせてしまうようです。自分の話は極力短く、あくまで聞き役に徹しましょう。
【９】いい加減な相づちを打たない
「『へぇ』『ふーん』なら、聞いてくれないほうがマシ」（20代女性）など、気のない相づちを繰り返していると、女性の怒りに火をつけてしまうようです。ときにはアドバイスを挟みつつ、しっかり聞いていることが伝わる相づちを心がけましょう。
ほかにも「これが女友達の恋愛相談を聞くときの注意ポイントだ」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）