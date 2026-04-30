周南市は2025年9月から2026年1月にかけてのべ43日間、あわせて、およそ10時間半無断早退をしていたとして40代の男性職員を30日付けで戒告の懲戒処分としたと発表しました。戒告の懲戒処分を受けたのは文化スポーツ観光部の40代の男性職員です。周南市人事課によりますとこの男性職員は2025年9月1日から2026年1月26日にかけてのべ43日間、あわせて10時間35分無断で早退しました。1日あたりに換算すると15分ほどの早退となりま