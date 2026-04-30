ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜セーシェル線の運航を、6月16日から再開する。イスタンブール発火・木・土曜、セーシェル発水・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA330型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が8時間5分、セーシェル発が8時間20分。セーシェルは、世界でも有数の美しさを誇る数々のビーチと手つかずの自然が人気のリゾート地。■ダイヤTK738イスタンブール（20：55）〜セーシェル