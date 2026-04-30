米株価指数先物ダウ300ドル超安、ナスダック下げに転じる 東京時間13:42現在 ダウ平均先物JUN 26月限48695.00（-317.00-0.65%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7147.75（-20.25-0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限27250.25（-75.00-0.27%）