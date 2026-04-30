日本航空（JAL）は、整備関連施設を保有する連結子会社を設立する。航空機のランディングギア整備などを行う新工場を羽田空港内に建設する計画を決定し、その建物などの不動産を、新たに設立する連結子会社が保有する。詳細は決定次第、発表する。