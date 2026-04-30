日本航空（JAL）は、ライフネット生命保険と資本業務提携を実施する。auフィナンシャルホールディングスから、同社が保有する全株式にあたる14,726,100株（持株比率18.32％）を譲受する。これによりJALは、ライフネット生命保険の筆頭株主となる。JALの顧客基盤、ブランド力、マイルなどのアセットを活用した保険商品の開発を検討するほか、JALグループによるライフネット生命保険の保険商品の販売体制の構築を見込む。保険主要株