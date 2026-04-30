4月30日(木)から5月１日(金)にかけ、低気圧が日本列島付近を通過する見込みです。低気圧や前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、西日本から東日本の広い範囲で雷をともない雨が降り、大雨になるところもありそうです。東シナ海の低気圧は発達しながら、30日は九州や四国付近へと進む見込みです。また、1日には日本海に別の低気圧が発生しそうです。上空の寒気は強く、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、