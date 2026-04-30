スターバックス コーヒー ジャパンが、5月1日公開の映画『プラダを着た悪魔2』とコラボ。同作に登場するキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジを紹介した。【画像】スタバ『プラダを着た悪魔2』コラボ、カップに“サイン”本企画は、アンディの印象的なコーヒーのシーンをはじめ、世代を象徴するキャラクターたちが魅力的な『プラダを着た悪魔』が長年にわたりカルチャーシーンで愛され続けてきたことを祝う