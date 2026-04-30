スターバックス、映画『プラダを着た悪魔2』とコラボ ミランダ＆アンディをイメージした“カスタマイズ”紹介
スターバックス コーヒー ジャパンが、5月1日公開の映画『プラダを着た悪魔2』とコラボ。同作に登場するキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジを紹介した。
【画像】スタバ『プラダを着た悪魔2』コラボ、カップに“サイン”
本企画は、アンディの印象的なコーヒーのシーンをはじめ、世代を象徴するキャラクターたちが魅力的な『プラダを着た悪魔』が長年にわたりカルチャーシーンで愛され続けてきたことを祝うコラボレーション。きょう30日より、『プラダを着た悪魔』の世界で親しまれてきたキャラクター「Miranda」と「Andy」にインスパイアされて、味わいを表現した2種のカスタマイズビバレッジを全国のスターバックス（一部店舗を除く）で楽しむことができる。
●The Miranda (ザ・ミランダ) スターバックス ラテ
「Miranda」にインスパイアされた、スターバックス ラテ。カスタマイズは、フォームなし、ショット追加、エクストラホット、無脂肪ミルク。“なぜって？それ以外の選択肢など……ありえません。”
＜カスタマイズ＞
スターバックス ラテ (Hot)
無脂肪ミルク 変更
フォームなし
エスプレッソショット追加（+55円）
エクストラホット
●The Andy (ザ・アンディ) オーツミルク カプチーノ
価格：持ち帰り624円〜／店内635円〜※TALLサイズ、カスタマイズ含む
「Andy」にインスパイアされたカプチーノ。カスタマイズはオーツミルク、キャラメル、シナモン。シンプルでありながら洗練された味わいは、かつての自分と、これからの自分のはざまで歩むアンディを思わせる。
＜カスタマイズ＞
カプチーノ (Hot)
オーツミルク 変更(+55円)
バニラビーンフレーバーシロップ追加(+80円)
シナモンパウダー追加
【画像】スタバ『プラダを着た悪魔2』コラボ、カップに“サイン”
本企画は、アンディの印象的なコーヒーのシーンをはじめ、世代を象徴するキャラクターたちが魅力的な『プラダを着た悪魔』が長年にわたりカルチャーシーンで愛され続けてきたことを祝うコラボレーション。きょう30日より、『プラダを着た悪魔』の世界で親しまれてきたキャラクター「Miranda」と「Andy」にインスパイアされて、味わいを表現した2種のカスタマイズビバレッジを全国のスターバックス（一部店舗を除く）で楽しむことができる。
「Miranda」にインスパイアされた、スターバックス ラテ。カスタマイズは、フォームなし、ショット追加、エクストラホット、無脂肪ミルク。“なぜって？それ以外の選択肢など……ありえません。”
＜カスタマイズ＞
スターバックス ラテ (Hot)
無脂肪ミルク 変更
フォームなし
エスプレッソショット追加（+55円）
エクストラホット
●The Andy (ザ・アンディ) オーツミルク カプチーノ
価格：持ち帰り624円〜／店内635円〜※TALLサイズ、カスタマイズ含む
「Andy」にインスパイアされたカプチーノ。カスタマイズはオーツミルク、キャラメル、シナモン。シンプルでありながら洗練された味わいは、かつての自分と、これからの自分のはざまで歩むアンディを思わせる。
＜カスタマイズ＞
カプチーノ (Hot)
オーツミルク 変更(+55円)
バニラビーンフレーバーシロップ追加(+80円)
シナモンパウダー追加