米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＩＮＡＭＩＴＥ」が２９日（日本時間３０日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）がエース・オースティン（２９）の挑戦を退け防衛に成功した。オカダは次回ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ」（５月２４日、米ニューヨーク）でＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）との防衛戦に臨むことが決定している。そんななかで迎えた挑戦者は２０２