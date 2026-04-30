米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＩＮＡＭＩＴＥ」が２９日（日本時間３０日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）がエース・オースティン（２９）の挑戦を退け防衛に成功した。

オカダは次回ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ」（５月２４日、米ニューヨーク）でＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）との防衛戦に臨むことが決定している。そんななかで迎えた挑戦者は２０２２年の新日本プロレス「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」に参戦経験もあり日本でもお馴染みのオースティンだ。リバースネックブリーカーを決めるとダイビングエルボードロップを投下し、中指式レインメーカーポーズで会場を沸かせる。

レインメーカーをかわされたオカダは、オースティンにソア・トゥ・グローリー（変型ケブラーダ）で反撃を許し、コーナーからの変型ギロチンを決められて窮地に陥る。それでもザ・フォールド（変型ネックブリーカー）を防いで追撃は許さない。再びコーナー上から飛び込んできたオースティンの顔面に、カウンターのドロップキックを叩き込んだ。

なおもバックスライドで粘る挑戦者に対し、ドロップキックからツームストーンパイルドライバーを発射。最後はレインメーカーで悠然と３カウントを奪ってみせた。

試合後は花道から竹下が登場。場内ビジョンの「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ」の文字を指差した竹下から「待っとけよ」と挑発を受けたが、オカダは余裕の笑みを浮かべてベルトを誇示した。「ドン・キャリス・ファミリー」の同門ながら緊張関係が続いてきた日本人トップレスラー同士の抗争は、いよいよクライマックスが近づいている。