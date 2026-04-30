飛ばしたいけど曲げたくない。そのためには何を意識すれば良いのでしょうか？2025年にツアー初優勝を飾った大岩龍一プロが、狙ったところに飛ばす極意をレッスンします！ 体が起き上がらないように胸を下に向けてコンパクトに振る！ ボール位置は左足寄り（写真左） 制限をかけながら上体を右に回すと捻転量が一定になる 胸の面を下に向ける（写真左）。 コンパクトなトップから大き