ランクル300級のサイズながら「小回り」性能も抜群！ポルシェジャパンは2026年4月24日、BEV（電気自動車）のSUV新型「カイエン・クーペ・エレクトリック」、「カイエン Sクーペ・エレクトリック」および「カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック」を発表し、同日より予約受注を開始しました。今回予約受注が開始された新型カイエン・クーペ・エレクトリックは、堂々とした存在感と、通称「フライライン」と呼ばれるポルシェ