ランクル300級のサイズながら「小回り」性能も抜群！

ポルシェジャパンは2026年4月24日、BEV（電気自動車）のSUV新型「カイエン・クーペ・エレクトリック」、「カイエン Sクーペ・エレクトリック」および「カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック」を発表し、同日より予約受注を開始しました。

今回予約受注が開始された新型カイエン・クーペ・エレクトリックは、堂々とした存在感と、通称「フライライン」と呼ばれるポルシェ「911」の象徴的なルーフラインを兼ね備えたフル電動SUVです。 クーペモデルはAピラーから後方にかけてのデザインが異なり、フロントウインドウもクーペ専用に設計されています。

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ボディサイズは、全長4985mm×全幅1980mmです。これは国産車で言えば、トヨタの本格SUV「ランドクルーザー300」（全長約4985mm×全幅約1980mm）とほぼ同じ、非常に堂々たる全長・全幅となっています。一方で車高は1650mmと低く抑えられており、 ワイド＆ローでスポーティなプロポーションを強調しています。

特筆すべきは、その巨体からは想像できない小回り性能です。日本仕様では、後輪を最大5度操舵させる「リアアクスルステアリング」が全モデルに標準装備されています。これにより、パフォーマンスバッテリー搭載モデルの場合、最小回転半径は通常の5.9mから5.4mへと大幅に短縮。都市部や狭い駐車場での扱いやすさを劇的に向上させています。

傾斜したルーフラインを持つクーペ形状により、空気抵抗係数（Cd値）は0.23を実現しており、航続距離（WLTP複合）は最大669kmまで延長されています。

ラインナップは3モデルが用意されています。 ベースグレードとなる「カイエン・クーペ・エレクトリック」はオーバーブースト出力が442馬力で最大トルク835Nmを誇り、 「カイエン Sクーペ・エレクトリック」は666馬力を発揮します。

トップグレードの「カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック」は、オーバーブースト出力が1156馬力・最大トルクは1500Nmに達し、 0-100km／h加速はわずか2.5秒、最高速度は260km／hを記録するなど、電動4WDならではの緻密なトルク制御により、スポーツカーをも凌駕する圧倒的なパフォーマンスを備えています。

インテリアでは、デジタルとドライバー重視の操作コンセプトを提供する「ポルシェドライバーエクスペリエンス」を採用し、フルデジタルメーターパネルや助手席側ディスプレイを備えています。

スポーティなデザインでありながら、ラゲッジコンパートメント容量は534〜1347リットルを確保。

さらにフロントのラゲッジコンパートメント（フランク）にも90リットルの容量を備えており、 日常使いでの高い実用性も兼ね備えています。

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新型カイエン・クーペ・エレクトリックシリーズの価格（消費税込）は以下のとおりです。

・カイエン・クーペ・エレクトリック：1407万円

・カイエン Sクーペ・エレクトリック：1717万円

・カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック：2165万円