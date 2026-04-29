【モデルプレス＝2026/04/29】男女パフォーマンスグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太が4月29日、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで、AAAのデビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』の追加公演を開催。2月から愛知、神戸、東京と巡り、約2万人を動員したファンミーティングツアーを、本公演をもって華やかに締めくくった。【写真】AAAメンバーがファンに接近 5年ぶり