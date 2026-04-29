AAA宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太、デビュー20周年ファンミ完走 5年ぶりイベントで約2万人魅了
【モデルプレス＝2026/04/29】男女パフォーマンスグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太が4月29日、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで、AAAのデビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』の追加公演を開催。2月から愛知、神戸、東京と巡り、約2万人を動員したファンミーティングツアーを、本公演をもって華やかに締めくくった。
【写真】AAAメンバーがファンに接近 5年ぶりイベントの様子
AAAは、男女パフォーマンスグループとして2005年にメジャーデビュー。デビュー10周年の2015年には7ヶ月連続シングルリリース、全国アリーナツアー、初のアジアツアー、野外ライブなど精力的に活動。2016年以降は毎年ドームツアーを実施すると、2018年からは3年連続で4大ドームツアーを開催した。2020年1月に同年12月末での活動休止を発表し、休止前のラストツアーとなる「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」は、コロナの影響により翌2021年に延期し開催。男女グループ初の6大ドームツアーを成功させた。
今回のファンミーティングツアーは、AAAとしては、2021年に実施した6大ドームツアー以来、約5年振りのイベントとなり、宇野、與、末吉の3人が参加。追加公演を待ちわびたファンの熱気が満ちる中、ステージに現れた3人。「お待たせしました！めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか？」と宇野が呼びかけると、與は「追加公演ができるなんて思ってもいなかったよ！」と本公演の開催に喜びを示した。宇野が「幸せな時間にしましょう！」と呼びかけると、会場は大きな歓声に包まれた。
そして「AAAのファンミーティングには欠かせないこの方！」と、今回MCを務めるお笑いタレントX-GUNの西尾季隆も登場。ジェスチャー当てゲームや事前に募集したお客さんからの質問に答えるコーナーが行われ、「今後ライブの予定はありますか？」という質問に対し、「ない！…の逆です（笑）」と末吉。宇野が「めちゃくちゃ準備をしていますが…」と答えると、與が「今日の発表はありません！」と続け、「このファンミーティングが“はじまり”」と今後の展開に期待をつのらせる一幕となった。ゲームコーナーでは3人の仲の良さが伝わるトークが繰り広げられ、阿吽の呼吸で繰り出されるテンポの良い掛け合いに、会場全体が幸せな一体感で満たされた。
イベントの終盤、「みんな一緒に盛り上がっていくよ〜！」と客席最上部に3人が登場。会場からは割れんばかりの歓声が注がれ、『LIFE』『LOVER』『NEW』を披露。AAAの代表曲を歌唱しながら、会場の隅々まで客席を練り歩くサプライズ演出が行われた。メンバーはファンに「ありがとう」と感謝を伝えながら練り歩き、至近距離でのコミュニケーションに会場のボルテージは最高潮に。
続く『GAME OVER？』では、與が腹筋を披露するシーンで割れんばかりの歓声が上がり、ラストの『ハリケーン・リリ、ボストン・マリ』では、宇野の「ご一緒に！」の声掛けを合図に全員がタオルを回し、会場はこの日一番の熱狂と一体感に包まれた。
イベントの最後、宇野は「一人ひとりのいい顔が見れて幸せでした」と語り、続けて「信じて待っていてください」とファンへ呼びかけ。最後は3人で「AAAでした！」と挨拶し、20周年イヤーのさらなる加速を予感させるなか、追加公演は幕を閉じた。
與は、4月からアーティスト活動再開後初となるZeppツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 - THIS IS HOW I AM -』を開催するなど、ソロ活動も精力的に継続。20周年の節目を迎え、個々の輝きを増しながら突き進む彼らから、今後も目が離せない。（modelpress編集部）
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◆AAA宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太、約5年ぶりイベント開催
AAAは、男女パフォーマンスグループとして2005年にメジャーデビュー。デビュー10周年の2015年には7ヶ月連続シングルリリース、全国アリーナツアー、初のアジアツアー、野外ライブなど精力的に活動。2016年以降は毎年ドームツアーを実施すると、2018年からは3年連続で4大ドームツアーを開催した。2020年1月に同年12月末での活動休止を発表し、休止前のラストツアーとなる「AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-」は、コロナの影響により翌2021年に延期し開催。男女グループ初の6大ドームツアーを成功させた。
今回のファンミーティングツアーは、AAAとしては、2021年に実施した6大ドームツアー以来、約5年振りのイベントとなり、宇野、與、末吉の3人が参加。追加公演を待ちわびたファンの熱気が満ちる中、ステージに現れた3人。「お待たせしました！めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか？」と宇野が呼びかけると、與は「追加公演ができるなんて思ってもいなかったよ！」と本公演の開催に喜びを示した。宇野が「幸せな時間にしましょう！」と呼びかけると、会場は大きな歓声に包まれた。
そして「AAAのファンミーティングには欠かせないこの方！」と、今回MCを務めるお笑いタレントX-GUNの西尾季隆も登場。ジェスチャー当てゲームや事前に募集したお客さんからの質問に答えるコーナーが行われ、「今後ライブの予定はありますか？」という質問に対し、「ない！…の逆です（笑）」と末吉。宇野が「めちゃくちゃ準備をしていますが…」と答えると、與が「今日の発表はありません！」と続け、「このファンミーティングが“はじまり”」と今後の展開に期待をつのらせる一幕となった。ゲームコーナーでは3人の仲の良さが伝わるトークが繰り広げられ、阿吽の呼吸で繰り出されるテンポの良い掛け合いに、会場全体が幸せな一体感で満たされた。
◆AAA、ラプライズで客席練り歩き
イベントの終盤、「みんな一緒に盛り上がっていくよ〜！」と客席最上部に3人が登場。会場からは割れんばかりの歓声が注がれ、『LIFE』『LOVER』『NEW』を披露。AAAの代表曲を歌唱しながら、会場の隅々まで客席を練り歩くサプライズ演出が行われた。メンバーはファンに「ありがとう」と感謝を伝えながら練り歩き、至近距離でのコミュニケーションに会場のボルテージは最高潮に。
続く『GAME OVER？』では、與が腹筋を披露するシーンで割れんばかりの歓声が上がり、ラストの『ハリケーン・リリ、ボストン・マリ』では、宇野の「ご一緒に！」の声掛けを合図に全員がタオルを回し、会場はこの日一番の熱狂と一体感に包まれた。
イベントの最後、宇野は「一人ひとりのいい顔が見れて幸せでした」と語り、続けて「信じて待っていてください」とファンへ呼びかけ。最後は3人で「AAAでした！」と挨拶し、20周年イヤーのさらなる加速を予感させるなか、追加公演は幕を閉じた。
與は、4月からアーティスト活動再開後初となるZeppツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 - THIS IS HOW I AM -』を開催するなど、ソロ活動も精力的に継続。20周年の節目を迎え、個々の輝きを増しながら突き進む彼らから、今後も目が離せない。（modelpress編集部）
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