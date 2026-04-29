富山市の大沢野地域では来月１０日の母の日に向けて、プレゼントに人気の花「シャクヤク」の出荷が始まっています。一方で、中東情勢の悪化が花の出荷にも影響を与えかねない状況となっています。母の日のプレゼントとして人気の「シャクヤク」。ＪＡあおば花き出荷組合ではおよそ１６０品種を栽培しています。けさは組合員が育てたシャクヤクを集め、長さやつぼみの大きさ、開きすぎたものがないかなどをチェックしました。今年は