Ado、Shallm、平手友梨奈らのマネジメントを手がける音楽芸能事務所・クラウドナインは29日、公式サイトを更新し、「俳優部」設立を発表した。【動画】クラウドナイン コーポレートムービー同サイトでは「俳優部 設立のお知らせ」と題し、「このたび株式会社クラウドナインは、俳優・タレントのマネジメントおよび育成を行う「俳優部」を新たに設立いたしました」と報告。「これまで音楽を中心に、才能やカルチャーと向き合っ