オリックスは29日、育成の宜保翔内野手（25）を支配下登録すると発表した。18年ドラフト5位でオリックスに入団した内野手は、ここまでNPB通算158試合に出場。右肩痛に悩まされ、24年シーズン終了後に戦力外通告を受け、育成契約に切り替わっていた。今回の支配下復帰にあたり、以前付けていた背番号「53」をつける。今季はファーム・リーグで22試合に出場し、打率・296（71打数21安打）を記録。この日京セラドームに姿を見せ