エア・アスタナは、アスタナ〜広州線を6月2日に開設する。アスタナ発が火・木曜、広州発が水・金曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA321LR型機を使用する。所要時間はアスタナ発が6時間45分、広州発が7時間25分。2025年3月に開設した、アルマトイ〜広州線に次いで、広州へ2路線を運航することになる。エア・アスタナは中国路線を強化しており、3月にはアルマトイ〜上海/浦東線を開設している。カザフスタンと中国間のビジネス