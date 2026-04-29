米軍キャンプ・シュワブのゲート＝16日、沖縄県名護市米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還条件に含まれる交通渋滞回避策として、既存の高速道路を分岐させ、移設先の名護市辺野古を含むキャンプ・シュワブ（名護市など）方面と結ぶ案が政府内で浮上していることが29日、関係者への取材で分かった。ただ現時点で具体的な工事計画はないといい、地元や高速道路会社との調整も必要で実現には課題も多い。普天間返還に当たり