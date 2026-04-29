昨年７月に沖縄県名護市のオープンしたテーマパーク「ＪＵＮＧＬＩＡ ＯＫＩＮＡＷＡ（ジャングリア沖縄）」に２９日、スリル系ライドアトラクション「ＹＡＭＢＡＲＵ ＴＯＲＮＡＤＯ（やんばるトルネード）」が新たに開業した。

「やんばる―」は一度に４８人が乗車でき、大自然・やんばる（沖縄北部で「山原」」の意味）の渓谷が広がるジャングルエクストリームズエリアに誕生。ライド直径約１６メートルのパーク屈指の大型ライドアトラクションで、心地よい風を切って回転しながら動き始め、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約２０メートルまで到達。広大な大自然と青空の絶景を眺めながら、最高到達点では、体は完全に逆さまになり、遠く連なる山々までもが視界の中で渦を巻く絶叫体験が味わえるという。

２７日には、ジャングリア沖縄周辺の県民を対象とした先行体験会を開催。地元住民５７が招待され、開業に先駆けて「やんばる―」を一足先に体験した。ゲストからは、「初めて沖縄でこんなアトラクションを体験しました」「ジェットコースターで下る時のすごい爽快感があるじゃないですか。あれがもうずっと続いてる感じで、すごく楽しかったです」「名護市民としてこのようなアトラクションができて誇りに思う。多くの人に乗ってほしい」などの声が挙がったという。

アトラクション利用基準は年齢４歳以上、身長１２０センチメートル以上。