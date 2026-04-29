大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』とユニクロのUTが初めてコラボレーションし、本日4月29日より販売がスタートした。【写真】おしゃれ！はぐれメタル＆キングスライムのユニクロ柄Tシャツ日本を代表するロールプレイングゲームとして、世界中の人々を魅了する「ドラゴンクエスト」は今年誕生から40周年を迎える。今回UTとの初のコラボレーションが実現した同コレクションでは、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキ