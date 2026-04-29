フリーアナウンサー神田愛花さんが4月29日、自身のインスタグラムに投稿。きのう発表された、バナナマン・日村勇紀さんの休養発表を受け、妻である神田さんから夫・日村さんへの想いを届けました。【写真を見る】【 神田愛花 】夫・日村勇紀さんの休養を受けメッセージ「夫よ、頑張るからねー」（投稿全文）▽▽▽投稿全文▽▽▽いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお