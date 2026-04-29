EX風林火山の内川幸太郎（連盟）が4月28日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。南場で効果的なアガリを重ね、4戦目にして待望のセミファイナルシリーズ個人1勝目を飾った。【映像】ここが勝機！内川幸太郎がビシッと決めた親満貫序盤は鳴りを潜めた。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、内川、セガサミーフェニックス・醍醐大（最