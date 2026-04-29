EX風林火山の内川幸太郎（連盟）が4月28日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。南場で効果的なアガリを重ね、4戦目にして待望のセミファイナルシリーズ個人1勝目を飾った。

【映像】ここが勝機！内川幸太郎がビシッと決めた親満貫

序盤は鳴りを潜めた。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、内川、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）の並びでスタート。東1局では、親の高宮が3000点をツモった。東1局1本場、東2局では醍醐が1000点（＋300点）、8000点を獲得。東3局は本田、東4局1本場は高宮、本田のテンパイ流局で終わり、南1局2本場では高宮が5800点（＋600点、供託3000点）を加点した。

初アガリは南1局3本場だった。内川は本田がリーチをかけた同巡、「三・六・九万（待ち）になれば、勝負にはなると思っていた」と追っかけリーチを選択。直後、本田が九万を掴み、リーチ・一発・平和・ドラの満貫・8000点を奪取した。南2局では、親番の本田が6000点（供託1000点）を完成。南2局2本場では、トップ目の高宮が本田から2000点（＋600点、供託1000点）をアガった。

親番の南3局を迎えた時点で、内川はトップ目の高宮と9800点差の2着目。0本場、1本場とテンパイ流局で粘ると、南3局2本場、ついにチャンスが訪れた。赤牌2枚、ドラが1枚ある好配牌。内川は鳴きを駆使して、カン5索待ちに構えた。その後、ラス目の本田がリーチをかけるも、強気の姿勢。見事にアガリ牌を引き寄せ、タンヤオ・赤2・ドラの親満貫・1万2000点（＋600点、供託2000点）を成就させた。これでトップ目に立つと、オーラスでは發のみの1000点で自ら終幕。会場をチームカラーに染めた。

セミファイナルシリーズは3試合を戦い、3着・3着・4着だった。試合後、内川は「セミファイナルに入ってから、ちょっと勢いが僕にはないな…というのが続いておりまして。チームメイトはみんな勝ってくれて、スコアはプラスなんですけど。僕だけ『楽屋で弁当係をしていた方がいいんじゃないの？』という感じだったので…」と苦笑。「今日は無理することなく、攻められるようになったら攻めようという感じで。守り気味に対局に入りました」と告げた。

「おかげさまでチームは安泰でして。僕もセミファイナルで1勝目を上げることができました。まだ2試合ありますので、どういう風になるかはわかりませんけど、しっかりとポイントを加算して、首位通過を目指したいと思います」。レギュラーシーズンで12勝、＋320.4ポイントを稼いだ真紅の烈風が見据えるのは、もちろん優勝のみだ。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）4万2600点／＋62.6

2着 KONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）3万1900点／＋11.9

3着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万6200点／▲13.8

4着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）−700点／▲60.7

【4月28日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋490.0（18/20）

2位 BEAST X ＋422.6（18/20）

3位 TEAM雷電 ＋152.4（20/20）

4位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋108.7（18/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋21.3（20/20）

6位 赤坂ドリブンズ −77.1（18/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

