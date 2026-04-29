国道９号の利用割合では約６〜７割が山陰道を利用山陰自動車道の「三隅・益田道路」における石見三隅IC〜遠田IC間が、2026年3月28日に開通しました。この区間の開通でSNSなどには、地域住民をはじめ多くの利用者からコメントが寄せられています。山陰道は、鳥取県・島根県・山口県などの日本海側に広がる山陰地方を通る、総延長約380km におよぶ高速道路です。中国地方の内陸部を横断する中国道や、山陰地方と近畿地方をつ