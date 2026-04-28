広島県世羅町の工場で社員の男性（５２）が荷物を上げ下げするための昇降機にはさまれ死亡しました。 ２８日午後２時２０分ごろ、世羅町東神崎の工場で「リフトに人がはさまっている」と消防に通報がありました。 工場の２階部分で荷物用の昇降機と昇降機が通る昇降路の壁にはさまれていた男性が救助され、病院に搬送されましたが、約１時間後に死亡が確認されました。 業務中だった男性が昇降機と昇降路の間にはさまった荷