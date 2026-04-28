初の日本限定モデルがまもなく導入！ポルシェジャパンは2026年4月27日、ドイツ本社と連携して開発した日本市場向けの特別限定モデル「911 GT3 アルティザンエディション」を30台限定でまもなく導入すると発表しました。「真のラグジュアリーは細部に宿る」という思想のもと、ポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャーによって特別に仕立てられた初めての日本限定モデルであり、機械工学とクラフトマンシップを結びつけた