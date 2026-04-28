各分野での業績をたたえる「春の褒章」の受章者が発表されました。ミラノ・コルティナ五輪の金メダリスト、岡山市出身の木村葵来選手には紫綬褒章が贈られます。 【写真を見る】「春の褒章」の受章者発表金メダリストの木村葵来選手には紫綬褒章すでに新たな目標を見据える21歳【岡山】 岡山県では、黄綬褒章に5人、紫綬褒章に1人、藍綬褒章に5人のあわせて11人が選ばれました。このうち、スポーツ・芸術文化での優れ