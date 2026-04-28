全国市長会は次の会長候補に、広島市の松井市長が立候補したことを発表しました。立候補は松井市長のみで、再任される見通しです。松井市長は会長に再任された場合、5回目の市長選挙挑戦に前向きな姿勢を示していました。全国市長会によると、次の会長を決める立候補受け付けについて、現在、市長会の会長を務める広島市の松井市長が立候補したと発表しました。立候補したのは松井市長のみということです。全国市長会では28日に選