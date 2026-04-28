3月2日、爆撃の後でテヘランのビジネス街に立ち上る煙/Getty Images（CNN）テヘラン在住の30代のフリーランスデザイナー、アサルさんは、これまで海外から絶えず仕事を受けていた。しかし、インターネットが利用できなくなってから2カ月近くが経った現在、CNNの電話取材に対し、「新しい仕事もなければ、返信もない。まるで一夜にしてすべてが止まってしまったようだ」と語った。涙をこらえながら、アサルさんは収入がもはや生活費