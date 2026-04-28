さわやかな風が吹いて新緑の季節になりましたね。5月の和風月名は「皐月（さつき）」。早苗（田に植え替えるときの稲の苗）を植える時期だから「早苗月（さなえづき）」。これを略したといわれます。「皐」には、神に捧げる稲という意味もあります。今回は、初夏の訪れを告げる「八十八夜」と、子供たちの健やかな成長を願う「端午の節句」について、その由来や暮らしへの取り入れ方をご紹介します。八十八夜（はちじゅうはちや